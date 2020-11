La Stampa: "Il successo di un'Italia temuta e riammessa al salotto buono del calcio europeo"

"Il successo di un'Italia temuta e riammessa al salotto buono del calcio europeo" scrive La Stampa elogiando la vittoria dell'Italia in Bosnia che vale l'accesso alle final four di Nations League che ci riporta là dove dobbiamo stare. A Torino e a Milano contro Francia, Belgio e Spagna, fra 11 mesi, dal 6 al 10 ottobre: azzurri in corsa per vincere la 2ª edizione della Nations League con una final four che dà il senso di una Nazionale credibile e temuta, nuovamente. La Nazionale ha prenotato un posto nel salotto buono d'Europa.