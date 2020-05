La Stampa: "Il tifoso virtuale salva la stagione ma svela l'inganno"

"Il tifoso virtuale salva la stagione ma svela l'inganno". Questo il titolo sulle pagine sportive de La Stampa in edicola stamani in riferimento ai tifosi di cartoni presenti sugli spalti delle gare della Bundesliga: "Ora non c'è scelta: il pallone deve ignorare la gente, è l'unica via per ripartire e anche l'unica strada che c'è fino a data da destinarsi. Il Moenchengladbach ha venduto 13 mila cartonati per la partita persa 3-1 contro il Leverkusen, 19 euro per esserci almeno in fotografia solo che lo scatto non cambia a seconda del risultato".