La Stampa: "Il Torino in dieci affonda, la Roma inguaia Giampaolo"

La Stampa, in edicola quest'oggi, titola in prima pagina su Torino-Roma: "Il Toro in dieci affonda, la Roma inguaia Giampaolo". Il quotidiano sottolinea gli errori pesanti del direttore di gara Abisso: Singo espulso dopo 14', gol di Mkhitaryan viziato. Cairo: "Gara condizionata". I granata adesso sono ultimi, mentre i giallorossi salgono al terzo posto. Per Giampaolo si tratta dell'ottava sconfitta.