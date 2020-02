La Stampa: "Il Toro a Napoli in cerca di punti"

"Obiettivo ripartenza: in campo e fuori. Il Toro a Napoli in cerca di punti". Questo il titolo che a pagina 35 La Stampa dedica alla difficile e impegnativa trasferta che stasera aspetta i granata in quel di Napoli: "Dodici a quattro. È il verdetto della sfida del riposo: dodici i giorni senza partite per il Toro, solo quattro per un Napoli molto adrenalinico a metà settimana per spaventare il Barcellona in Champions. Dodici a quattro è un bel punto di ri-partenza per il nuovo Toro di Moreno Longo perché dalla notte, amara, di Milano del 17 febbraio a questa sera i granata hanno avuto tutto il tempo per resettare testa e gambe e prepararsi senza ostacoli al duello del San Paolo".