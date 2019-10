© foto di stefano tedeschi

"Il Toro è in caduta libera", titola così l'edizione odierna de La Stampa dopo le quattro reti subite dal Torino contro la Lazio. Buio e cattivi pensieri. Il buio (totale) è quello calato su un Toro che non c'è più: perdere all'Olimpico davanti ad una Lazio tecnicamente più forte non sarebbe stato uno scandalo, averlo fatto con il solito non gioco aggiunge nuovi incubi a poche ore dall'incrocio con la Juve. Qualcosa deve accadere dentro allo spogliatoio granata perché così il rischio è quello di scivolare sempre più in basso senza, quasi, accorgersene.