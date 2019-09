© foto di Mattia Verdorale

"Il Toro e la grande occasione". Questo il titolo a pagina 35 che La Stampa dedica al Torino che stasera sarà impegnato nel Monday Night contro il Lecce: "Una vittoria porterebbe i granata al primo posto con l'Inter". Ieri in conferenza stampa ha parlato il tecnico Walter Mazzarri che sulla rosa ampia ha risposto così: "Dimostriamoci all'altezza. Chi non ci sta me lo dica. E su Verdi? Deve capire il nostro modo di giocare, serve tempo".