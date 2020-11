La Stampa: "Il Toro è senza testa. Giampaolo si gioca la panchina contro Genoa e Crotone"

Che partita buttata al vento dal Torino ieri pomeriggio contro la Lazio: da 3 a 2 in pieno recupero a 4 a 3 per i biancocelesti. E La Stampa titola: "Il Toro è senza testa. Giampaolo si gioca la panchina contro Genoa e Crotone". "Una follia", ripete il tecnico granata. Una follia da non ripetere mercoledì contro il Genoa, nè tantomeno domenica prossima contro il Crotone. Due sfide che diranno molto, anche sul futuro della panchina di Giampaolo. Dentro alla rivoluzione del tecnico c'è una parte di confusione che di certo non aiuta: cambiare i difensori centrali ad ogni match può togliere certezze a qualcuno, così come abbracciare la difesa a 5 in corso d'opera può dare segnali di debolezza.