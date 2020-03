La Stampa: "Il Toro fermo fino al 14 marzo. Poi 2 partite in 4 giorni"

"Il Toro fermo fino al 14 marzo. Poi due partite in quattro giorni". Questo il titolo che La Stampa dedica al Torino a pagina 34 e ai suoi prossimi impegni in Serie A: "Complice la filosofia dello slittamento delle giornate a cui sta lavorando la Lega di Serie A per far disputare le gare rinviate, ecco Torino-Udinese finire dentro ad un sabato sera, il 14 marzo e non più a questo sabato pomeriggio. Allo stesso tempo, il recupero di Torino-Parma è destinato a disputarsi sempre di mercoledì, ma il 18 marzo (fischio d'inizio 18,30) e non più l'11".