La Stampa: "Il Toro getta al vento l'occasione. L'Europa può aspettare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Toro getta al vento l'occasione. Il sogno Europa può aspettare" è il titolo scelto da La Stampa per raccontare lo 0-0 di Cagliari dei granata. "Pari senza gol a Cagliari in condizioni atmosferiche difficili - si legge -: i granata meglio nella ripresa ma il forcing non dà frutti".