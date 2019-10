© foto di stefano tedeschi

"Il Toro limita i danni", titola così La Stampa sulla prestazione opaca del Torino contro il Cagliari. Paura e danni da limitare. Il Toro di questo inizio stagione si chiude in difesa e si aggrappa a riflessioni che, solo nella scorsa primavera, sarebbero sembrate lunari. E, invece, è tutto vero. Vera è una squadra che viaggia a fari spenti come una manovra lenta e noiosa. Verissima è la considerazione di un tecnico, Walter Mazzarri, che legge il pareggio (1-1) con il Cagliari senza sorriso, ma con la consapevolezza che, oggi, di più non si possa fare.