© foto di stefano tedeschi

Ampio spazio dedicato al Torino nella sezione sportiva de La Stampa oggi in edicola: "All'ultimo esame senza paura. Il Toro per l'Europa è pronto". Giovedì sera andranno in scena le partite di andata dei playoff di Europa League, con i granata chiamati all'ultimo sforzo contro il Wolverhampton, per passare alla fase a gironi. Il tecnico Walter Mazzarri punta molto sull'orgoglio di essere protagonisti in Europa, oltre a cercare di sfruttare la carica e l'entusiasmo dell'ambiente.