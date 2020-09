La Stampa: "Il Tottenham non molla. Pronto il rilancio per Belotti"

vedi letture

"Il Tottenham non molla. Pronto il rilancio per Belotti", titola l'edizione odierna de La Stampa. L ondra chiama, Cairo non risponde. Così si è chiuso il primo round: Tottenham-Belotti zero a zero perché davanti ad un'offerta di 5 milioni di euro per il prestito più altri 40 per il riscatto (eventuale) nel giugno del 2021 la partita non si è nemmeno giocata. Ma Mourinho non è tipo da ritirare le truppe senza aver provato ogni tipo di aggiramento e il prossimo assalto è alle porte: il club londinese ha la stringente necessità di arricchire la propria batteria d'attacco e ha messo gli occhi sul Gallo, per Mou, il tipico attaccante fatto per sbancare la Premier.