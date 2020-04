La Stampa in apertura: "L'allarme già un mese prima, inascoltato"

"L'allarme già un mese prima, inascoltato". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Stampa in edicola stamani sull'emergenza Coronavirus: "Il ministero della Salute informò del pericolo il 23 gennaio, ma il vertice convocato in Regione Lombardia non varò un piano. La commissione Colao indica l'obiettivo "zero contagi" entro la fine di maggio: l'indice d'infezione adesso è sceso allo 0,8%".