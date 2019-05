La Stampa in prima pagina: "Per il Toro l'Europa è più lontana"

"Coppa Italia: Lazio, trionfo nel finale. Ora per il Toro l'Europa è più lontana". Questo il titolo in primo taglio de La Stampa dedicato alla vittoria della Lazio di ieri sera in Coppa Italia. Avendo vinto il trofeo i biancocelesti accedono direttamente ai gironi della prossima Europa League e per qualificarsi alla medesima competizione attraverso il campionato bisognerà arrivera sesti e in tal caso si dovranno fare i preliminari. A pagina 34-35 viene approfondito il tema: "Europa ristretta: in finale cade l'Atalanta, il trionfo della Lazio riflette anche sul Toro. Il settimo posto non basterà più per centrare l'obiettivo Europa League".

Incontro Allegri-Agnelli - "Juve, summit infinito. I due a cena con i dubbi sul futuro". Spazio anche a pagina 35 sui temi in casa Juventus per quanto riguarda il futuro: "Presidente e allenatori si sono incontrati soltanto im tarda serata. Nessuna certezza sull'esito, troppi i punti da chiarire sul tavolo".