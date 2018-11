La Stampa in prima pagina: "Strapotere Juve"

© foto di Pierpaolo

"Strapotere Juve". Titola così in prima pagina, in un boxino di spalla, La Stampa che elogia i bianconeri dopo l'ennesima vittoria, contro la SPAL. Nello stesso spazio il quotidiano piemontese si sofferma pure sul Torino: "Malore per Mazzarri, il Toro lo ferma".