La Stampa in taglio alto: "Il mercato non si ferma, le mani della Juve su Chiesa"

In prima pagina su La Stampa c'è spazio per il calciomercato. In taglio alto si trova una notizia su Federico Chiesa, stella della Fiorentina, sulla quale da diverso tempo c'è l'interesse della Juventus. Il quotidiano torinese titola: "Il mercato non si ferma. Le mani della Juve su Chiesa".

Parla Malagò. Di spalla sull'edizione odierna de La Stampa troviamo anche le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò, che sta riorganizzando insieme alle altre istituzioni la ripartenza del calcio: "Sport senza scudetti? E' un segnale chiesto dalla gente".