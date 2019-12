Il 7 dicembre, dopo oltre tre mesi e mezzo di stagione, arriva la prima sconfitta stagionale della Juventus, che all'Olimpico contro la Lazio cade per 3-1 sotto ai colpi di Milinkovic-Savic (soprattutto) e i suoi fratelli. La notizia - perché di tale si tratta vista la rarità dell'evento - appare anche sulla prima pagina de La Stampa, quotidiano piemontese che in taglio alto scrive: "Juve battuta dalla Lazio. E l'Inter ora è in testa a +2".