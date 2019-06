© foto di Pierpaolo

Stasera l'Italia Under 21 esordirà agli Europei di categoria, che per la prima volta saranno ospitati proprio dal nostro Paese. "L'Italia degli Under 21 in campo oggi per gli Europei", è il titolo che si legge in prima pagina su La Stampa, che dedica il suo taglio alto al calcio e agli azzurri di Di Biagio.