La Stampa in taglio basso: "Il Toro stecca la prima, oggi sfida Pirlo-Ranieri"

Ieri pomeriggio è sceso in campo il Torino, battuto di misura in trasferta con la Fiorentina. Oggi, invece, toccherà alla Juventus, sul terreno di gioco alle 20:45 per il posticipo contro la Sampdoria. E su questi due temi che si concentra La Stampa in prima pagina, con un titolo in taglio basso: "Il Toro stecca la prima, oggi sfida Pirlo-Ranieri".