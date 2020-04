La Stampa in taglio basso: "Se gli orfani del pallone scoprono il calcio tagiko"

"Se gli orfani del pallone scoprono il calcio tagiko". E' questo il titolo che La Stampa dedica al calcio in prima pagina. Nel suo taglio basso si legge la nostalgia del calcio, al punto da appassionarsi a quello praticato in Tagikistan, in Asia centrale, lontani dall'Europa. Ma la partita funziona come il battito d'ali della farfalla: muove onde di nostalgia interplanetaria.