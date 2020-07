La Stampa: "Inter, allenamenti troppo duri. Sotto accusa il metodo Conte"

Periodo complicato in casa Inter, con diversi risultati gettati alle ortiche e la terza posizione ora nelle mani dell'Atalanta. Ed iniziano i primi malumori anche a riguardo del tecnico Antonio Conte, con l'edizione odierna de La Stampa che titola: "Inter, allenamenti troppo duri. Sotto accusa il metodo Conte". L'intensità atletica è una delle caratteristiche principali del metodo Conte. Di fronte a questo strano campionato, che non conosce sosta, non tutti sono convinti che il martellamento sia produttivo. Alcuni giocatori della rosa nerazzurra ritengono che gli allenamenti condotti alla Pinetina, dalla ripresa dell'attività, siano stati troppo duri in rapporto alle tempistiche della competizione da affrontare.