La Stampa: "Inter, distrazione finale"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Stampatitola: "Inter, distrazione finale". Tre partite consecutive senza vincere, in questa stagione l'Inter non le aveva ancora inanellate. Ieri sera ha fatto tris a Firenze con un 1-1 pieno di rimpianti e subìto in contropiede al 92' con una gran volata del classe 2000 Vlahovic. Ma, dopo lo 0-0 con la Roma e il ko col Barça costato la Champions, è la conferma che i nerazzurri stanno arrivando senza energie e con rare idee alla sosta di fine anno.