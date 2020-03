La Stampa: "Inter e Roma, uno spareggio per i quarti"

L'edizione odierna de La Stampa titola: "Inter e Roma, uno spareggio per i quarti". La fantasia per rimediare ai continui rinvii provocati dall'emergenza coronavirus. Dopo playoff scudetto e playout retrocessione, suggeriti dal presidente federale Gravina per portare a termine la Serie A, si fa strada la proposta di una gara secca in campo neutro per decidere gli ottavi di Europa League, Inter-Getafe e Siviglia-Roma, rinviati ieri dalla Uefa per le "restrizioni ai voli tra Spagna e Italia introdotte dalle autorità spagnole".