La Stampa: "Inter, il giorno della verità. Se salta Conte c'è Allegri"

"Inter, il giorno della verità. Se salta Conte c'è Allegri", si legge nella sezione sportiva dell'edizione odierna de La Stampa. Dopo tre giorni di pausa di riflessione, l'Inter saprà se Antonio Conte continuerà a essere il suo allenatore. Oggi andrà in scena il momento della verità con l'atteso incontro tra il tecnico salentino e il presidente Steven Zhang. Appuntamento nella sede del club per il chiarimento diventato indispensabile dopo gli sfoghi di Bergamo e Colonia. L'Inter non può aspettare perché resta poco tempo per programmare l'immediato futuro. Inoltre il candidato principale alla sostituzione di Conte non ha estimatori solo in Italia. La sconfitta del Psg in finale di Champions ha ravvivato l'interesse dei francesi per Massimiliano Allegri in caso di esonero di Tuchel.