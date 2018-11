La Stampa: "Inter ko a Londra. Bene il Napoli ma non basta"

© foto di Luca Bargellini

Box dedicato ai risultati di Champions League sulla prima pagina de La Stampa in edicola quest'oggi. "Inter ko a Londra. Bene il Napoli ma non basta" è il titolo scelto dal quotidiano che pone l'accento sulle occasioni mancate da entrambe le formazioni a cui servirà l'ultima giornata della fase a gironi per qualificarsi agli ottavi di finale. Già definito, invece, il passaggio del turno di Juventus e Roma.