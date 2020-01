"Inter, la tentazione è Slimani. La Lazio irrompe su Giroud". Titola così a pagina 35 La Stampa sui due obiettivi di mercato dei nerazzurri e dei biancocelesti: "Lotito e Tare proveranno fino all'ultimo a liberare Olivier Giroud dalla prigionia dorata del Chelsea. Non potendo correre i rischi di ritrovarsi con delle coperte corte, le milanesi manovreranno fino al gong: Marotta e Ausilio per assicurarsi un Lukaku di scorta, come Slimani, più del ritorno di Pandev".