La Stampa: "Inter-Lukaku, rilancio a 70 mln+bonus. Per Dzeko ore decisive"

All'interno dell'edizione odierna de La Stampa si parla di Romelu Lukaku, attaccante che sta infiammando il mercato italiano in queste settimane di luglio. Nonostante l'interesse della Juventus, pronta ad inserire Dybala nella trattativa con il Manchester United, secondo il quotidiano nei prossimi giorni ci sarà un rilancio dell'Inter: "Inter-Lukaku, rilancio a 70 milioni più bonus", si legge nel titolo e poi spiega: "l'Inter, nonostante la manovra di disturbo messa in atto dalla Juve, è pronta a rilanciare fino a 70 milioni più bonus con il Manchester United. Mossa che dovrebbe essere anticipata domani da una nuova offerta, con base fissa da 15 milioni più bonus, da sottoporre alla Roma per Dzeko. Manchester United e Roma, con la Juventus spettatrice tutt'altro che disinteressata, promettono di non concedere sconti".