vedi letture

La Stampa: "Inter-Napoli, la Coppa conta"

"Inter-Napoli, la Coppa conta". Questo il titolo che La Stampa dedica a pagina 36 alla partita di stasera valida per le semifinale di andata tra Inter e Napoli a San Siro: "In campionato Conte vola e Gattuso è in crisi ma a entrambi serve un titolo. L'Inter, appena tornata in testa al campionato, non può non avere in testa il quasi spareggio di domenica in casa Lazio. E come fa il Napoli, reduce da 4 ko in 6 turni, a non pensare al suo pessimo 11° posto? Eppure, Conte e Gattuso stasera devono riaprire un capitolo diverso".