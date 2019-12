L'edizione odierna de La Stampa dedica ampio spazio al calcio in prima pagina. Nel suo taglio alto, infatti, si comincia con le vicende della Serie A: "Inter, un Natale in vetta. Crisi Toro, ko in casa con la Spal". Per poi passare alla Supercoppa Italiana in programma per oggi alle 17:45: "C'è Juve-Lazio, Sarri vuole il primo trofeo". E infine il quotidiano piemontese propone un'intervista a Gianni Rivera: "Il mio Pallone d'oro in ritardo di 6 anni, oggi voto Messi".