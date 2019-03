© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio all'Inter e al rientro in gruppo di Mauro Icardi sulle pagine de La Stampa. "Inter, riecco Icardi. Ora serve la tregua con Spalletti" è il titolo scelto dal quotidiano per fare il punto della situazione in merito al disgelo fra il club nerazzurro e il suo ex capitano.