La Stampa: "Inter, solo con una vittoria Conte può evitare un altro flop in Europa"

"Inter, solo con una vittoria Conte può evitare un altro flop in Europa", sottolinea La Stampa stamane in edicola. Una sera che segna un'intera stagione. L'Inter a Monchegladbach si trova in bilico sulla linea di confine. Fare un passo indietro significherebbe uscire dalla Champions con un turno di anticipo. Avanzare sulla strada intrapresa a Reggio Emilia sarebbe invece la conferma di un cambio di passo. Non ancora sufficiente per garantire la permanenza nell'Europa dell'elite, ma comunque necessario per assicurare prospettive più allettanti da qui a maggio. L'Inter deve tornare quella feroce e stabile che nello sprint della scorsa stagione si era spinta fino alla finale di Europa League e al 2° posto in Serie A. Contro il Sassuolo i primi sprazzi, ora serve una replica per confermare.