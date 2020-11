La Stampa: "Inter umiliata dal Real. Squadra a pezzi e difficilmente difendibile"

La Stampa, oggi in edicola, analizza così il ko dell'Inter in Champions League: "Inter umiliata dal Real. Squadra a pezzi e difficilmente difendibile". I nerazzurri sapevano di non poter sbagliare, oltretutto contro un Real Madrid sulla carta mai così inguaiato. E nonostante sia scesa in campo con dieci undicesimi dei titolari, la squadra lombarda è stata umiliata, ha bucato ancora un big match ed è a un passo da una terza, gravissima, eliminazione consecutiva già a dicembre. I blancos hanno peraltro battuto per la prima volta l'Inter a San Siro. Conte sabato porterà in casa del Sassuolo una squadra a pezzi nel morale e ormai difficilmente difendibile.