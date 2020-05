La Stampa intervista Lippi: "Serie A da finire, ma sono contrario ai play-off"

In prima pagina su La Stampa si parla di calcio e, in particolar modo, troviamo un'intervista esclusiva a Marcello Lippi, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, per parlare della ripresa del calcio: "Serie A da finire, ma sono contrario ai play-off", il titolo che prende la chiacchierata in taglio alto.