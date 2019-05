La Stampa intervista Mancini: "Azzurri già pronti, andremo lontano"

© foto di Pierpaolo

La Stampa nella sua edizione odierna dedica spazio al calcio anche in prima pagina, soffermandosi sulla prossima Nazionale che nelle prime due settimane di giugno sarà impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Il quotidiano piemontese apre con le parole di Roberto Mancini: "Azzurri già pronti. Andremo lontano, possiamo aprire un ciclo".

All'interno - "Dybala fa il casting alla Juve". E' questo il titolo che La Stampa dedica alla Juventus all'interno delle sue pagine sportive, in cui si leggono le dichiarazioni della Joya ieri a Milano: "Il tecnico? Porti bel calcio", rifilando anche una frecciatina a Massimiliano Allegri. L'ex Palermo lancia comunque segnali positivi al club e al futuro nuovo allenatore, posizione per cui in pole resta Maurizio Sarri del Chelsea.