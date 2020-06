La Stampa: "Italia '90, trent'anni dopo. Una doppia sconfitta"

"Italia '90, trent'anni dopo. Una doppia sconfitta", titola l'edizione odierna de La Stampa. Una doppia, grande occasione perduta. In campo e fuori.

È l'amara cartolina ricordo di Italia '90, che prese il via trent'anni fa oggi a San Siro con la vittoria del Camerun sui detentori argentini. Considerata la modestia della concorrenza, un titolo buttato: come quello di quattro anni più tardi negli States. Italia '90 costò più di 7 mila miliardi di lire, con uno sforamento di budget dell'85 per cento. E quel che è più grave non servì, se non in piccola parte, a rimodernare i nostri stadi e a proiettarli nel futuro.