La Stampa, Italia: "No a Super Mario. Ecco Castrovilli e Orsolini"

© foto di Alessio Del Lungo

"Torna l'Italia, Super Mario no: per Mancini non è ancora pronto. Ecco Castrovilli e Orsolini". Questo il titolo che La Stampa dedica alla Nazionale quest'oggi al suo interno, a pagina 35. Già qualificati, oggi - si legge - ci saranno le convocazioni per le gare con Bosnia ed Armenia. Tra le novità il debutto di Vialli come capo delegazione degli Azzurri.