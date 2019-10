"Italia, svolta verde. Con Mancini si punta a quota 100 (milioni). Questo il titolo a pagina 35 che La Stampa dedica alla Nazionale di Roberto Mancini che nella prossima gara scenderà in campo con una maglia color verde, che ha già creato non poche polemiche. Il quotidiano propone una sorta di schema che analizza il valore dell'Italia dopo il flop Mondiale: fatturato Figc, nuovi sponsor, nuovi official partner, ecc...: "La maglia che fa discutere simbolo di una strategia più aggressiva. Da gennaio niente più advisor: marketing gestito dalla Figc con 15 persone. Già quattro nuovi sponsor, altrettanti in arrivo entro la fine dell'anno".