La Stampa: "Juve a due facce". Fra Champions e futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Juve a due facce" è il titolo che apre le pagine sportive de La Stampa in edicola quest'oggi. "Stasera contro lo Young Boys - si legge - i bianconeri per la prima volta senza Ronaldo, squalificato, tornano all'antico. Agnelli annuncia la struttura del futuro: Marotta non viene sostituito, Paratici responsabile dell'area sportiva".