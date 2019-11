La Stampa: "Juve agli ottavi con un capolavoro di Douglas"

"Juve agli ottavi con un capolavoro di Douglas". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio alto, l'edizione odierna de La Stampa sulla Juventus. La formazione di mister Maurizio Sarri ha sconfitto all'ultimo minuto per 2-1 la Lokomotiv Mosca grazie ad un incredibile gol del brasiliano Douglas Costa. Con questa vittoria i bianconeri si qualificano agli ottavi di Champions League.