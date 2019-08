© foto di stefano tedeschi

C'è spazio anche per i sorteggi di Champions in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa, che titola: "Juve, ancora l'Atletico. Napoli ok, girone di ferro per l'Inter". La Juventus ritrova l'Atletico, ma con Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca il girone non è dei più complicati. Napoli con il Liverpool di Klopp, mentre l'Inter pesca Barcellona e Borussia Dortmund. Buono il sorteggio dell'Atalanta che trova il Manchester City, poi Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk.