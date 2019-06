Sull'edizione odierna de La Stampa si parla di Juventus e di calciomercato, con i bianconeri che sono alla caccia di rinforzi. "Juve, vertice con Raiola: avanti tutta per De Ligt, ma si allontana Pogba" è il titolo dell'articolo dedicato a questo argomento. Pronta un'offerta di 70 milioni di euro per il difensore olandese, che dovrebbe bastare per convincere i lancieri a lasciarlo andare. Come detto, tuttavia, in questo momento è più lontano il ritorno di Pogba: la frenata è causata dal Manchester United, che non vorrebbe cedere il francese.