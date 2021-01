La Stampa: "Juve avanti tutta per Depay. Il caos del Barcellona può favorire i bianconeri"

"Juve avanti tutta per Depay. Il caos del Barcellona può favorire i bianconeri". Questo il titolo che La Stampa in edicola stamani dedica al mercato della Vecchia Signora. La squadra di Pirlo nonostante CR7 e Morata ha il 7° attacco della A e, in questo dato, pesano le difficoltà incontrate da Dybala. Memphis Depay è in scadenza di contratto con il Lione ed è un vero e proprio obiettivo di mercato, ma c'è da battere la concorrenza del Barcellona. Il caos blaugrana può aiutare ad avere la meglio.