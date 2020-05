La Stampa: "Juve, Barzagli via a sorpresa"

"Juve, Barzagli via a sorpresa", si legge nelle pagine sportive de La Stampa.La Juve riparte, ma senza Barzagli. Il colpo di scena che interrompe definitivamente le trasmissioni della BBC bianconera arriva nel giorno in cui Maurizio Sarri ritorna alla Continassa, subito in campo con tuta e mascherina, dopo oltre due mesi di assenza. Il campione del mondo ieri ha comunicato la sua scelta al presidente Andrea Agnelli e dunque non tornerà più a Torino, preferendo così fermarsi dopo anni di ritiri e partite: "Ho deciso di fare una scelta di vita – ha confermato Barzagli via Instagram - ed è stata una scelta di cuore. Non per questo non sofferta, ma ho scelto di privilegiare una famiglia a dispetto di un'altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato".