La Stampa: "Juve, beffa col Manchester". E Mou se la ride

Le polemiche susseguenti alla due giorni di Champions ed agli abomini arbitrali che l’hanno contraddistinta, alimentano un dibattito che la risposta sembra averla forte e chiara all’interno della sua stessa domanda. Perchè in Champions non c’è il Var? Il disastro dell’Etihad impacchettato...

Le pagelle del CSKA - Rosso decisivo per Magnusson, Oblyakov incanta

Chelsea, Sarri: "Hazard domani giocherà. Morata a Londra per riposarsi"

Benzema supera Henry in Europa: 60 gol tra Champions e Supercoppa

Eintracht, Hutter: "Domani il primo match point, non sbagliamolo"

Eintracht, Gelson Fernandes: "Apollon forte in casa, vogliamo vincere"

Siviglia, Machin: "Superiori all'Akhisar, ma servirà mostrarlo in campo"

Arsenal, Mustafi: "Torreira un lavoratore, sono felice per il suo avvio"

Le pagelle dell'AEK - Barkas limita i danni, l'attacco non si vede

Bayern, Kovac: "Vittoria meritata, non abbiamo concesso nulla"

Le pagelle dell'Ajax - Ziyech-Tadic per un punto d'oro. Onana, che errore

Champions, Vinicuis come Casillas: è il 3° più giovane a esordire col Real

AEK, Ouzounidis: "Non abbiamo giocato solo in difesa, sono sodisfatto"

Ajax, Ten Hag: "Non puoi permetterti errori come quello di Onana"

Rimonta in extremis. United, è la prima volta dopo la finale del '99

Zenit, rosso Paredes per la Libertadores. Semak: "L'ho autorizzato io"

