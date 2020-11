La Stampa: "Juve, che fatica con il Ferencvaros! Avvio carico di supponenza"

vedi letture

La Stampa nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve, che fatica con Ferencvaros! Avvio carico di supponenza". Obiettivo centrato con due turni di anticipo. La squadra di Pirlo è agli ottavi di finale, tutto previsto, tranne l'enorme fatica con gli ungheresi. In avvio la Juve è lenta, prevedibile, deconcentrata, gioca con supponenza, molle. Il vantaggio avversario punisce la superficialità bianconera: su rimessa. Una responsabilità dell'intero reparto difensivo che, per la prima volta in 123 anni di storia, non ha nemmeno un italiano tra portiere e difensori.