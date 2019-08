La Stampa: "Juve, Dybala rimane sospeso. E Mandzukic dice no al PSG"

© foto di Mattia Verdorale

"Juve, Dybala rimane sospeso. E Mandzukic dice no al PSG". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica al mercato in uscita bianconero: "Rilancio francese per la Joya solo se sarà ceduto Neymar, a vuoto un'offerta per il croato dopo i ko di Mbappe e Cavani. Niente da fare con la Roma che vuole Rugani solo in prestito: si continua a trattare".