La Stampa: "Juve, esordio in salita: Milik-Napoli litigano e Dzeko resta in attesa"

"Juve, esordio in salita: Milik-Napoli litigano e Dzeko resta in attesa". Titola così a pagina 28 La Stampa in riferimento alla Juventus: "Domani i bianconeri ospitano la Samp e sono senza un centravanti. De Laurentiis non cede sugli arretrati e rallenta il giro degli attaccanti. Rescisso il contratto di Higuain e spedito Pjaca in prestito al Genoa, là davanti toccherà a Ronaldo e Kulusevski in questa strana emergenza acuita dallo slittamento dell'arrivo di Edin Dzeko".