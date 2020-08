La Stampa: "Juve, festa per McKennie. E ora cambia l'attacco"

E' arrivato l'ultimo acquisto della Juventus, e così La Stampa titola: "Juve, festa per McKennie. E ora cambia l'attacco". Più che un valzer delle punte, quello che coinvolge Juve, Roma e Napoli sembra un gioco ad incastri: ci vuole pazienza, oltre ad un giro di milioni e giocatori, ma tutti i centravanti prima o poi andranno al loro posto. I bianconeri hanno blindato l'arrivo di Edin Dzeko e sono pronti a riprendersi Moise Kean dopo aver rescisso il contratto con Gonzalo Higuain, mentre Arkadiusz Milik si sta convincendo ad accettare la nuova avventura in giallorosso dopo l'arrivo di Victor Osimhen in azzurro. La Juve aspetta e si porta avanti con il centrocampo: ieri lo statunitense Weston McKennie è stato festeggiato dai tifosi bianconeri durante le visite mediche nel giorno del suo 22° compleanno. Arriva in prestito, pagato 3 milioni allo Schalke 04, che diventa obbligo di riscatto (18 milioni più altri 7 di bonus) con il 60% delle presenze.