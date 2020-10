La Stampa: "Juve-Napoli non si è giocata. Scontro tra Governo e calcio"

"Juve-Napoli non si è giocata. Scontro tra Governo e calcio", titola l'edizione de La Stampa stamane in prima pagina. Il calcio va avanti e decide di lasciare in agenda una partita mai vista. Juve-Napoli non si è giocata e non si giocherà più: così la pensa la Lega di Serie A e così i suoi vertici hanno scritto in una lettera-documento dove si fa riferimento a un protocollo ad hoc che regola lo svolgimento delle partite in caso di una o più positività al Covid. Il calcio difende la propria scelta e si ritrova strattonato dentro ad una partita dagli esiti incerti e che annuncia turbolenze di cui avremmo fatto volentieri a meno. Da una parte c'è il pallone, dall'altra il Napoli e, soprattutto, le istituzioni.