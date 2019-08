© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de La Stampa apre oggi con un titolo dedicato a Maurizio Sarri, che contro il Napoli vuole essere in panchina: "Juve-Napoli: sorpresa Sarri. Vuole esserci". Migliorano le condizioni del tecnico bianconero, colpito da una polmonite ma ora in via di guarigione: contro la sua ex squadra vuole esserci. E' previsto un nuovo consulto con i medici, ma il tecnico farà di tutto per essere in panchina allo Stadium sabato sera. Già da ieri lavora alla Continassa con il suo staff e si è anche fermato a firmare alcuni autografi con i tifosi.